ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bakanlıkta görevli doktorların bayramlarını kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sarıeroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bakanlığında görev yapan doktorları ziyaret etti.

Sarıeroğlu, Tıp Bayramlarını kutladığı doktorlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında kadroya geçecek olan taşeron işçilerin sözlü mülakat sınavına katıldı.

Sınav komisyonunu denetleyen Sarıeroğlu, mülakata katılan işçilere başarılar diledi.

Sarıeroğlu, daha sonra bakanlığın kreşini gezdi ve çocuklara hediyeler dağıttı.



