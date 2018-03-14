SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslekte 25 yılını dolduranlara teşekkür belgesi verildi.

Şarkışla Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, Başhekim Yalçın Kaya, Hastane Müdürü Özcan Uzundal, Müdür Yardımcısı Esra Nergiz ve Başhemşire Emine Çetinalp, hastanenin yemekhanesinde sağlık çalışanlarına gül dağıttı.

Daha sonra meslekte 25 yılını dolduran Pediatri Uzman Doktor Kezban Cankurtaran, hastanenin eski müdürü Arif Bağcı, hemşire Dilek Yıldız, ebeler Leyla Işık ve Turunç Alıcı ile aşçı Mahir Şimşek, hizmetliler Hayati Dönmez ve Mihrali Öztürk’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Uzundal ve beraberindekiler programın ardından Kaymakamı Akif Pektaş’ı makamında ziyaret etti.

Pektaş da 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sağlık çalışanlarına başarılar diledi.