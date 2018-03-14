NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaşı ve beraberindeki heyet, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Vali Şimşek'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek farkındalık oluşturmak için hastaların doktorlara karanfil vermesini sağladı.

Dr. Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramında her sene yöneticiler olarak meslektaşlarının bayramını kutladıklarını belirterek, "Bu sene İl Sağlık Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi olarak farklı bir uygulama yapmak istedik. Hem sağlıkta şiddete dikkat çekmek hem hastalarımızın farkındalığını arttırmak adına hekimlerimizin çiçeklerini hastalarımız aracılığıyla vermek istedik. Bu vesileyle ülkenin her bir yanında özveri ile görev yapan tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.