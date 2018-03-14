KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunda müjdeli haberler beklediklerini bildirdi.

Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadro ayrımı olmadan geçmiş yılları kapsayan bir yıpranma payı hakkının özlük hakkına yansıtılmasının Tıp Bayramını daha da anlamlı kılacağını ifade etti.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Yavuz, şunları kaydetti:

"14 Mart Tıp Bayramında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, önlemlerin alınması, özellikle de sağlık çalışanlarımıza yıpranma payı verilmesi konusunda müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah kadro ayrımı olmadan geçmiş yılları kapsayan bir yıpranma payı hakkının sağlık çalışanlarımızın özlük hakkına yansıtılması Tıp Bayramımızı daha da anlamlı kılacaktır.

Ayrıca bu anlamlı günde taşerona kadro sürecinde son KHK ile ihale türleri nedeniyle kapsam dışında bırakılan sağlık tesislerinin bilgi işlem ve yemekhane gibi birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir an önce kadrolarına kavuşturulmaları büyük önem arz etmektedir. Kadroya kavuşan arkadaşlarımızın yaşadığı bayram havasını, devlet büyüklerimizin düzenlemeleri ile kadroya kavuşacak bu arkadaşlarımızın da en kısa zamanda yaşayacağına inancımız tamdır."