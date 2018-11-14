ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları tarafından "14 Kasım "Dünya Diyabet Günü" nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen yürüyüş sonrası konuşan İl Başkanı Zihni Çalışkan, son yıllarda diyabet hastalığında ciddi artış olduğunu belirterek, "Buna dikkat çekmek için Kadın Kollarımız tarafından organize edilen yürüyüşe katıldık. Diyabet hastalığı kaliteli bir yaşam sürmemizi engelleyen bir hastalıktır. Dikkat edildiği takdirde sıkıntılar en aza iner. İnşallah bu farkındalığı oluşturabiliriz." dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın da "Diyabet açısından risk gruplarının belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediği takdirde hasta sayısının arttığı, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyonları gibi ciddi rahatsızlıkların yaşandığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bu etkinlikte doğru beslenme, özellikle kahvaltı ve hareketle diyabetin önlenebileceği konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığını kaydetti.