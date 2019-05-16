14 bin öğrenciye kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından 14 bin 205 bin öğrenciye kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde başlatılan Güvenli Eğitim Uygulama Planı kapsamında Kırşehir'de çalışma yapıldığı belirtildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulama çerçevesinde 2018-2019 eğitim yılının başlaması ile Güvenli Eğitim Projesi ve “Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek” projelerinin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, 8 Ekim 2018-29 Nisan 2019 tarihleri arasında uygulandığı ifade edildi.

Görsel sunum eşliğinde öğrencilere eğitim verildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"92'si il merkezinde 30'u ilçelerde olmak üzere 122 ortaokul, ilkokul ve lise ziyaret edilerek, 14 bin 205 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma, internet güvenliği ve sosyal medya kullanımı konularında bilgi verilmiş, bu kapsamda Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 155 Polis İmdat ve Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları adlı 12 bin 575 broşür dağıtılmıştır."







