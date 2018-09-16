ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali sona erdi.

Festivale, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Festival süresince ilçeye gelen ziyaretçilere Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda Çubuk Belediyesi tarafından kurulan çadırda gözleme, ayran, çay ve turşu ikram edildi.

Kendilerine "festival gönüllüleri" ismini veren kadınlar, hünerli elleriyle, sabırla ve sevgilerini katarak yaptıkları gözlemeleri ziyaretçilere ikram etti.

İlçelerine gelen misafirlere yöresel ürünlerinden ikram etmek için çalıştıklarını söyleyen Aliye İmdat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

Ziyaretçilere bir taraftan belediye tarafından turşu ikram edilirken diğer taraftan da turşucu esnafı tarafından turşu ikram edildi.

Türkiye’de yapılan bir proje için Çin'den Ankara'ya gelen bir grup işadamı, festivali ziyaret ederek, turşu başta olmak üzere yöresel ürünleri tattı. Grup festivali ve yöresel ürünleri çok beğendiklerini belirterek, belediye yetkilileriyle önümüzdeki yıl düzenlenecek festival için ortak projeler hazırlama konusunda görüştüklerini dile getirdi.