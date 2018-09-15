ANKARA (AA) - 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor.

Çubuk Çayı Vadisi'nde kurulan Çubukabad Park ve Festival Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci günü şenlik havasında geçti. Her geçen gün katılımın arttığı festivale başkentin ilçelerinin yanı sıra Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Hatay, Trabzon, Rize gibi bir çok ilden de ziyaretçilerin katıldığı görüldü.

Yaklaşık 300 tanıtım ve satış standının kurulduğu festival alanında turşunun yanı sıra Ankara'nın yöresel ürünleri de ziyaretçiler sunuluyor.



