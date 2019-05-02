KIRŞEHİR (AA) - 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) ev sahipliğinde başladı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan KAEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, dijital çağın eşiğinde bulunulduğunu ifade ederek, dünyanın bu konuda yeni bir rota çizdiğini, bunun hayata ve eğitim sistemine yansımalarının görüldüğünü belirtti.

Siber güvenlik gibi yeni bir sorunun gündeme geldiğini vurgulayan Balay, şöyle devam etti:

"Mesela mahremiyet kaybı yaşıyoruz. Siber güvenlik denilen bir sorun çıktı. Bizleri meşgul ediyor ve tehdit ediyor. insanlara, kurumlarımıza zarar veriyor. Gen haritası üzerinde yapılan araştırmalar var ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Yapay zeka kısmı var ki, bu konuda yapılan çalışmalar ile yakın zamanda sürücüsüz arabaları, insanların yaptığı birçok işi robotların, makinelerin yapmaya başlayacağını göreceğiz. Teknolojide yeni iş alanlarının, mesleklerin ortaya çıkacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu konuda da çareler üretmek zorundayız. Sempozyumda bildiri sunacak tüm akademisyenlerimizden bu teknolojinin esareti olmamak, altında kalmamak ve insanımızın yavaş yavaş kaybolmakta olan değer ve itibarını daha da yukarı çıkarmak için neler yapabiliriz, bunları da konuşmalıyız."

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve KAEÜ Dr. Öğretim Üyesi Uğur Başarmak da sempozyumda eğitimde dijital dönüşümü inceleyebilme, teknolojinin uygulama boyutunda eğitim ve öğretime yansıması, alternatif eğitim modelleri, öğretimde teknoloji unsuru, etkileşimde dijital çalışmalar gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Sempozyumda, 7 ülkeden ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 250 bilim insanının tecrübelerini ve bilgilerini paylaşılacağını ifade eden Başarmak, karşılıklı etkileşim anlamında önemli kazanımlar sağlanacağını belirtti.

Üç gün devam edecek sempozyumda 9 oturumda, "Okullar ve Eğitim Fakülteleri Arasında Köprü: TÜBİTAK 4005 Projeleri", "Öğretim Teknolojilerinin Altyapı Unsurları", "Dijital Dönüşüm ve Kodlama" gibi konularda 255 bildiri sunulacak.