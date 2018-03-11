Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda vatandaşlara 5 bin sucuk ekmek dağıttı. KTB'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale...

11 Mart 2018 Pazar 16:23
13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda vatandaşlara 5 bin sucuk ekmek dağıttı.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen sucuk ekmek dağıtımı ile ilgili açıklama yapan KTB Başkan Vekili Mehmet İştahlı, fuarların teknolojiyi yakında takip etme açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarım Fuarı da Kayseri çiftçisinin yeni bilgilere sahip olabileceği bir yer. Çevre illerden de binlerce insan fuar için şehrimize geliyor. Biz de bu insanlara hem misafirperverliğimizi göstermek hem de dünyaca ünlü sucuğumuzun tanıtımına katkı sağlamak için her yıl böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu yıl da çok başarılı geçti. 5 bin sucuk ekmek dağıttık." diye konuştu.

Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu sucuk ekmek dağıtımında yaklaşık 5 bin sucuk ekmek kısa sürede tükendi.

Anahtar Kelimeler:
KayseriSucuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim