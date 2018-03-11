KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nda vatandaşlara 5 bin sucuk ekmek dağıttı.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen sucuk ekmek dağıtımı ile ilgili açıklama yapan KTB Başkan Vekili Mehmet İştahlı, fuarların teknolojiyi yakında takip etme açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarım Fuarı da Kayseri çiftçisinin yeni bilgilere sahip olabileceği bir yer. Çevre illerden de binlerce insan fuar için şehrimize geliyor. Biz de bu insanlara hem misafirperverliğimizi göstermek hem de dünyaca ünlü sucuğumuzun tanıtımına katkı sağlamak için her yıl böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu yıl da çok başarılı geçti. 5 bin sucuk ekmek dağıttık." diye konuştu.

Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu sucuk ekmek dağıtımında yaklaşık 5 bin sucuk ekmek kısa sürede tükendi.

