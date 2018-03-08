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"13. Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı" açıldı

- Türkiye ve yurt dışından 2 bin firmanın yer aldığı fuar, 11 Mart'a kadar gezilebilecek

08 Mart 2018 Perşembe 16:02
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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nın 13'üncüsü, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış öncesi Türk Dünyası Akraba Toplulukları'nı temsil eden ve ülkelere ait yöresel kıyafetler giyen bir grup, konser verdi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında, çiftçilerin teknolojiyi yakından takip etmelerinin önemine değindi.

Fuarın, kentin ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağını anlatan Kamçı, 3 gün sürecek fuarda üreticilerin ürünlerini geniş kitlelere sunma imkanı bulacaklarını ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ise bakanlık olarak kırsal kalkınmaya önem verdiklerini vurguladı.

Kırsal kalkınma için önemli destekler verdiklerini belirten Fıratoğlu, "Bugüne kadar 270 bin tarım makinesine destek verdik. Kırsal kalkınmaya yaklaşık 8,5 milyar lira destek sağladık." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarda, traktör, biçerdöver, toprak işleme makineleri, ekim dikim makineleri, hayvancılıkla ilgili modern ekipmanlar, tohum, yem ve çeşitli ürünler sergileniyor.

Türkiye ve yurt dışından 2 bin firmanın katıldığı fuar, 11 Mart'a kadar açık kalacak.

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