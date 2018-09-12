13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi'nin iş birliğiyle düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde habercilerin zorlu eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "13. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"na katılanlar, programın ikinci haftasında, Özel Harekat Başkanlığı'nda başlayan eğitimlerini Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sürdürüyor.

AA, TİKA ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen programa Afganistan, Bangladeş, Bosna Hersek, Filipinler, Kamerun, Karadağ, Kenya, Nijer, Pakistan, Sırbistan, Somali, Sri Lanka ve Yemen'den 24 muhabir, kameraman, spiker ve yapımcı katılıyor.

Kursiyerlere, AFAD uzmanları tarafından afetlerde karşılaşabilecekleri riskler hakkında psikolojik ve teknik bilgi verildi. Uygulamalı eğitimlerde, kursiyerler, deprem bölgelerinde neler yapabileceklerini ve olası kurtarılma senaryolarında nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda 10-11 Eylül'de verilen eğitimde kursiyerler kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silahlar ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirildi, kurşun geçirmez ekipmanlar anlatıldı.

Saha eğitimleri kapsamında, 10 Eylül Pazartesi günü Özel Harekat Başkanlığı eğitim alanı olan Gölbaşı ilçesi Şekertepe mevkisine götürülen kursiyerlere önceden haber verilmeden, olası pusu örnekleri birebir yaşatıldı. Kursiyerler, aniden bomba ve silah sesi duyduklarında tam siper pozisyonu aldı. Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 kilometre yürüyen kursiyerler, geceyi kendi yaptıkları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü alan kursiyerler, aydınlatma fişeği atıldığında yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Kursiyerler, polislerin düzenlediği baskın tatbikatlarında senaryo gereği rehin alınmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek Özel Harekat Başkanlığı'na gelen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünelin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Sırbistan'dan katılan kursiyer Drazen Radulov AFAD eğitimini değerlendirerek, "Helikoptere bindik çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir deneyimdi. Bazı eğitimler çok zor olsa da gerçekten zevk aldım. Çok şey öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi sadece işimizde değil, günlük yaşamımızda da kullanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Radulov, savaş bölgelerinde bomba, patlamalar ve silah sesleri duyduklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiğini anlattı. Radulov, "Gece boyunca sürünme, saklanma ve intikal gibi eğitimlerle kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Kurduğumuz mevzileri nöbet tutarak korumamız gerekiyordu. Gece boyunca sadece bir veya iki saat uyuduk ve geri yürüyerek eğitime devam ettik. Eğitime tekrar katılma şansım olsaydı katılırdım, harika bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kenya'dan katılan Asili Nasra Galgalo ise Özel Harekat eğitiminin heyecanlı ve aynı zamanda çok zor olduğunu söyledi. Ülkesinde muhabir olarak çalışan Galgalo, "Eğitim harikaydı, aynı zamanda çok zor. Düştüğümde, güçlü olmak için kalkmamı ve devam etmemi söylediler. Bu harika bir deneyim. Gelecek eğitimler için hazırım. Bu mükemmel bir deneyim oldu benim için." diye konuştu.

Galgalo, sahada çalışırken zor durumların nasıl ele alınacağını öğrenmesine yardımcı olduğunu, ayrıca doğal afetler, yakın savunma, suda hayatta kalma gibi eğitimlerin günlük yaşam için de önemli olduğunu vurguladı.

Afganistan'dan eğitime katılan Farhad Khairzad eğitim için Anadolu Ajansı ve TİKA'ya teşekkür etti. Khairzad, "Afganistan'a geri dönmeyi ve bu eğitim sırasında öğrendiğim bilgileri işimde kullanmak için sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Sri Lanka'dan katılan Dhammika Wickramage Don, 10 yıllık muhabir olduğunu ifade ederek, kariyerinde Anadolu Ajansı ve TİKA'nın sağladığı deneyim gibi bir eğitimle hiç karşılaşmadığını söyledi. Sri Lankalı muhabir Don, "Farklı ülkelerden pek çok insanla tanışma fırsatı oldu. Benim için en zor bölüm dağa çıkmak ve geceyi soğuk hava şartlarında açık havada geçirmekti. Ama bence hem özel hayatım hem muhabirlik hayatım için müthiş bir deneyim ve eğitimdi." ifadelerini kullandı.

Wickramage Don ise aldığı eğitimi, "Bu tür bir eğitim, gazetecilikte neye ihtiyaç duyacağımıza tam olarak cevap veriyor ve aynı zamanda gelecekte karşılaşacağımız zorlukların üstesinden gelmek için nasıl çalışmamız gerektiğini gösteriyor." sözleriyle değerlendirdi.

İki haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere 14 Eylül'de uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

