KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 123 bin avro bütçeli "FIRST TOUCH" projesi kabul edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi kabul edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 199 proje başvurusundan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. KA202 2018 yılı Mesleki Eğitim Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 13 adet proje başvurusu hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından sunulan 2018-1-TR01-KA202-059488 numaralı ve FIRST TOUCH başlıklı projemiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda 123,090 avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır."