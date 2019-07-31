12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 7 Ağustos'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVANBRANŞÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAMBiyolog30 (Lisans)30Çocuk Gelişimcisi32 (Lisans) 32Dil ve Konuşma Terapisti18 (Lisans) 18Diyetisyen160 (Lisans) 160Ebe1000 (Lisans) 1000Fizyoterapist400 (Lisans) 400Hemşire5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim) 6835İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)21 (Lisans) 21Odyolog82 (Lisans) 82Perfüzyonist40 (Lisans) 40Psikolog170 (Lisans) 170Sağlık Fizikçisi22 (Lisans) 22Sosyal Çalışmacı190 (Lisans) 190Sağlık TeknikeriAdli Tıp20 (Ön Lisans) 20Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı109 (Ön Lisans) 109Sağlık Teknikeri 74Ameliyat73 (Ön Lisans) 73Sağlık Teknikeri Anestezi192 (Ön Lisans) 192Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı68 (Ön Lisans) 68Sağlık Teknikeri Diş Protez74 (Ön Lisans) 74Sağlık Teknikeri Diyaliz85 (Ön Lisans) 85Sağlık Teknikeri Eczane95 (Ön Lisans) 95Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23Sağlık Teknikeri Evde Bakım82 (Ön Lisans) 82Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi70 (Ön Lisans) 70Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım807 (Ön Lisans) 807Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi12 (Ön Lisans) 12Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181Sağlık Teknikeri Odyometri71 (Ön Lisans) 71Sağlık Teknikeri Ortopedi66 (Ön Lisans) 66Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi33 (Ön Lisans) 33Sağlık Teknikeri Radyoterapi25 (Ön Lisans) 25Sağlık Teknikeri Röntgen237 (Ön Lisans) 237Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter264 (Ön Lisans) 264Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5Sağlık Teknisyeni Anestezi34 (Ortaöğretim) 34Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32Sağlık Teknisyeni Röntgen57 (Ortaöğretim) 57Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter65 (Ortaöğretim) 65

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

TOPLAM: 12000