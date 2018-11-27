112'ye gelen asılsız çağrılara karşı tiyatrolu eğitim

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarların önlenmesi için öğrencilere tiyatro oyunuyla eğitim veriliyor.

Sağlık sorunları nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan insanların yaşama tutunmalarını sağlamak için ilk adımı oluşturan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin amacı dışındaki çağrılarla meşgul edilmesi nedeniyle kimi zaman gerçekten yardıma muhtaç insanlara verilen hizmette aksaklıklar yaşanıyor.

Bu sorunun önlenmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce başlatılan projede öğrencilere yönelik "Ormandaki Süper Kahramanlar" isimli tiyatro oyunu hazırlandı.

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu'nda sahnelenmeye başlanan oyunda, 112 Acil Servis'ten nasıl doğru şekilde yardım çağrısında bulunulacağı, eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Daha sonra okullarda gösterilerek 5 günde 5 bin öğrenciye ulaşılması planlanan oyunla, öğrenciler, asılsız çağrıların yol açabileceği olumsuz olaylar konusunda eğitiliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ferdi Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112'ye gelen asılsız çağrıları en aza indirebilmek için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Karasu, şöyle konuştu:

"Öncelikle okul öncesi minik öğrencilerimizle başladık. İlerleyen aşamalarda diğer öğrencilerimizi de proje kapsamına dahil edeceğiz. Kırıkkale Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yılda 300-350 bin arasında çağrı gelmektedir. Bu çağrıların yüzde 58'i asılsız. Geçtiğimiz yılda ise yüzde 65'ti bu oranımız. Projedeki hedefimiz bu oranı geriye çekebilmek hatta başarabilirsek sıfıra indirebilmek. 112, hayati gerekçelerle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların aramalarının yanı sıra, başka kurumlara ait telefon numaralarının sorulması, telefon hattına ilişkin yaşanan sorunların giderilmesi veya telefonun çalışıp çalışmadığının kontrolü gibi birçok nedenle de gereksiz meşgul ediliyor."

Karasu, çağrı merkezinin amacı dışındaki çağrılarla meşgul edilmesinin, yardıma muhtaç vatandaşa ulaşmada aksaklıklara neden olduğunu hatırlattı.

Tiyatro oyunuyla il genelindeki tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Karasu, "Tiyatromuz ilk etapta 5 günde 5 bin öğrenciye ulaşacak. Meddah oyunuyla başlıyor. Ardından kahramanlarımızla birlikte ormana taşınıyor oyun. Orada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni nasıl, neden ve niçin arayacakları mizahi bir şekilde anlatılıyor. Öğrencilerimizin bu yaşta çağrı merkezini doğru öğrenmeleri ileriki yaşları için çok önemli. Kent merkezindeki tüm öğrencilere ulaşacağız. Onlara '112 çağrı merkeziyle nasıl konuşulur' eğitimi vereceğiz. İnşallah bu projemizle de gerçek çağrı oranının biraz daha artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karasu, tiyatro oyunuyla öğrencilere, kentteki uygulamayla, 155 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın ve 122 AFAD'ın tek bir hatta yani 112'de birleştiğinin de anlatıldığını sözlerine ekledi.