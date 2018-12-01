ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ambulans servisi yöneticileri, çalışanları ve ailleri ile birlikte Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, burada yaptığı açıklamada, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında kentte 11 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Eskişehir 112 Acil Servis'in 29 istasyon, 48 ambulans ve 1 komuta kontrol merkeziyle Eskişehir'e hizmet ettiğini ifade eden Pala, ekiplerin ilk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşım oranının yüzde 95 olduğunu kaydetti.