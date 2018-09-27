112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplandı

KARAMAN (AA) - Karaman 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.

112 Acil Çağrı Merkezinin salonunda Vali Meral başkanlığında gerçekleştirilen ilk koordinasyon komisyonu toplantısında, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren, kurumun genel yapısı ve işleyişinin yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezinin yıl içerisindeki faaliyetlerinin ve istatiksel verilerinin yer aldığı bir sunum yaptı.

Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş ve önerilerin dinlenmesiyle sona eren toplantının ardından Vali Meral, 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet veren emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye birimlerini ziyaret ederek, çalışmaları bir süre yerinde takip etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren ve komisyon üyeleri katıldı.