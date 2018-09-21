110 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin pilot olduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.

85 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz,Serdar Açıl,Sertaç Bulur