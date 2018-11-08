11 yıllık derdine Türkiye'de çare buldu

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Suriye'nin başkenti Şam'da yaşarken 11 yıl önce kanserden bacağı kesilen 24 yaşındaki Fatma Darmosh, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce yerleştiği Türkiye'de protez bacağa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Savaşta birçok yakınını kaybeden 24 yaşındaki Darmosh'un sol bacağı, 11 yıl önce hastalığı nedeniyle dizinin üzerinden kesildi. Suriye'de protez yaptırmak isteyen ancak başarılı olamayan Darmosh, 3 yıl önce savaş nedeniyle anne ve babasını Şam'da bırakıp, ağabeyiyle Bursa'ya yerleşti.

Bursa'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde koluna protez takılan bir Suriyeli ile tanışan Darmosh, sürecin nasıl işlediğini öğrenip yetkililerle irtibat kurdu.

Darmosh, yaklaşık 3 ay içinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Zekat House ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından savaş yaralanmaları sonucu sakat kalarak ortez protez ihtiyacı duyan hastaları tedavi etmek amacıyla kurulan "Yüksek Teknoloji Protez Ortez Merkezi" aracılığıyla protezine kavuştu.

"Çok zorluklar yaşadım"

Darmosh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl önce kanser yüzünden sol bacağının diz kapağının üzerinden kesildiğini hatırlattı.

Türkiye'de yüzünün güldüğünü ifade eden Darmosh, "11 yıl derdime çare aradım. Şam'da protez yaptırmaya çalıştım ancak beceremediler. Türkiye'de yaklaşık 3 ay içinde protez bacağa kavuştum." dedi.

Darmosh, şu an çok mutlu olduğunu dile getirerek "Çok zorluklar yaşadım. Türkiye'ye savaştan dolayı geldik. Ailemden kayıp verdik. 5 kardeşiz, ben ağabeyimle Bursa'da yaşıyorum. Annem ve babam Suriye'de kaldı. Türkiye'den çok memnunuz. Protez bacağa kavuşmamda emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Bir gün içinde protez ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz"

AID Bursa Temsilcisi Dr. Lütfi Çiftçi ise işgaller ve bombardımanlarla mahvedilen hayatları yeniden inşa etmeye çalıştıklarını belirtti. Savaşların insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Suriye'deki savaşlar ve göçler nedeniyle mağdur olmuş sakat insanlara protezlerle umut oluyoruz. Savaş alanları ve kamplar gibi merkezden uzak olan alanlarda, alçı ve ölçü ekipmanları taşımadan sadece bir tekniker ve 3D cihazıyla aynı zamanda ölçü ekipmanlarında nakil sorunu yaşamadan çok modern şekilde bir gün içinde protez ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz."