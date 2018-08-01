KONYA (AA) - Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, 11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında verdiği konserde Karadeniz rüzgarı estirdi.

Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin son konser programının konuğu İmera oldu. Göl kenarındaki festival alanını dolduran Beyşehirliler ve çevre ilçelerden gelenler, konsere büyük ilgi gösterdi.

Grup İmera, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra, kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri eserlerden oluşan geniş bir repertuvarı Beyşehirlilerin beğenisine sundu.

"Bitmeyen Sevda, İmera Fera, Emri Olur, Vazgeçtim" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyenlerini Karadeniz ezgilerine doyuran grup ayrıca sahnede kemençe ve tulum gösterisi yaptı.

Sahnede yaklaşık iki saat kalan grup, alanı dolduranların büyük beğenisini kazandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konser programı sonunda Grup İmera’ya bir tablo hediye etti.

Özaltun, festival kapsamında düzenledikleri konser programında İmera’yı Beyşehir’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Sizlerin mutluluğu bizlerin de mutluluğu. Benim ülkemin Karadeniz’i de, İç Anadolu’su da, Akdeniz’i de, Marmara’sı da çok güzel. Türkiye’nin her bir karesi mükemmel, harika. Değerli sanatçılarımızla Karadeniz bir başka güzel. İmera Grubu’nu ilk defa canlı olarak izliyoruz. İlk kez izlememize rağmen çok hoşnut ve mutluyum."







