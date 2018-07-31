11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Göl Festivali devam ediyor.

Festival alanında Beyşehirliler’le buluşan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, aile içi eğitim konferansı verdi.

Konuşmasında, kendisinden ve ailesinden kesitler veren Kapaklıkaya, anlattığı hikaye ve anılarla zaman zaman katılımcıları güldürdü, zaman zaman da duygulandırıp hüzünlendirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konferans sonrasında Kapaklıkaya’ya fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kapaklıkaya, daha sonra kitaplarını imzaladı.

Festival etkinlikleri, tekvando gösterileri ve yerel sanatçıların konseri vermesiyle devam etti.

