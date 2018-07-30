11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Beyşehir Belediyesi Off-Road Kulübü işbirliği ile Bademli Mahallesi Maden mevkisinde yapılan off-road yarışları, büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin değişik illerinden Beyşehir'e gelen farklı off-road kulübünlerine mensup çok sayıda pilot, 12,5 kilometrelik parkurda farklı klasmanlarda yarışarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

Yarışlar esnasında bazı araçların devrilerek yan yatması heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Görevlilerin yardımıyla kaldırılan araçlar yarışa kaldığı yerden devam etti.

Yarışlarda bazı arazi araçları, tekerin kopması ya da arızalanması sebebiyle yoluna devam edemedi. Zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanan, rampa ve çukurlardan çıkamayarak yarışı tamamlayamayan araçlar ise iş makineleri ve traktörler yardımıyla alan dışına çıkarıldı.

Bir aracın yarış sırasında ön lastiğinin patlamasına rağmen parkuru tamamlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yarışlar sonunda S1 genel klasmanında Ümit Kaya, S2 klasmanında Ali Karabaş, S3 klasmanında Oktay Karabıyık, S4 klasmanında Erkan Karakaş, bayan klasmanında ise Damla Yatalakoğlu birinci oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere kupa, madalya, plaket ve hediyelerini Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile protokol üyeleri verdi.

Özaltun, törende yaptığı konuşmada, şenliğe katılan off-road kulüpleri ile pilotlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin farklı noktalarından ilçemize geldiniz. Ben biliyorum ki, gittiğiniz her yerde Beyşehir'de yaşamış olduğunuz adrenalini, macerayı, güzellikleri anlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

