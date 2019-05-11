NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından "11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü" programı düzenledi.

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, üniversitenin kongre merkezindeki programda yaptığı konuşmada, BİSAB olarak 10 yıldır Bitki Islahçıları Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Bitki ıslahının toplumda çok rağbet gören bir alan olmadığını belirten Eser, şunları kaydetti:

"Bunun için bitki ıslahçıları günü yaptık. 11 Mayıs'ı, aksatmadan, toplumdaki bu bilinci daha da ileri taşımak için her yıl devam ettireceğiz. Bitki ıslahçıları olarak tohumu yarınlara taşıma gayreti içindeyiz. Çünkü üretimi ve verimi artırmanın en kritik noktalarından bir tanesi yüksek verimli, yüksek kaliteli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitler bulmak ve kullanmaktır. Türkiye Cumhuriyeti bu işe başladığından beri bu alanda ciddi yatırımlar yapıldı ve ciddi ıslahçılarımız yetişti."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Üniversite olarak paydaşlarıyla 3. stratejik planlarını ortaya koyduklarından bahseden Kar, şöyle konuştu:

"Burada öne çıkan 3 stratejik önceliğimiz var. Bunlardan biri enerji, diğeri nanoteknoloji. Güneş hücresi yapan arkadaşlarımız var. 3. alan ise gıda ve tarım, üniversitemizin stratejik öncelikleri arasında. Buradaki hem akademik hem teknolojik birikimi daha ileri götürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız üniversitemizin tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesini özellikle bitki ıslahı ve genetiği konularında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olması ve bu alanda da ileri Ar-Ge merkezi haline dönüşmesi."