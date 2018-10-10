İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bilim ve teknolojide daha çok kadına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bilim dünyası kız çocuklarının akıl ve yeteneğinden mahrum kalmamalı. Biliyoruz ki kız kardeşler inanırsa dünyanın en güçlü iş insanlarından biri de olabilir, NASA'nın en büyük projelerini de yönetebilir, hatta geleceğin NASA'sını Türkiye'de kurabilir." açıklamasını yaptı.

Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumun yarısını oluşturan kadın ve kız çocukları dahil etmeden, bilim ve teknolojideki gelişmelerin bir parçası olunamayacağını, bu alanlarda bilgi üretilemeyeceğini vurguladı.

Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi için bu alanda desteklenmelerinin önemine işaret eden Sabancı, ancak kız çocuklarının fen ve teknolojiye duydukları ilgiyi zamanla kaybettiğini ya da bu alanda bir kariyer hayal etmediğini dile getirdi.

Sabancı, UNESCO verilerinin Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yüzde 45'inin ve araştırmacıların yüzde 37'sinin kadın olduğunu gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sosyal bilimlerde yüzde 43 düzeyinde olan kadın araştırmacı oranı mühendislik ve teknoloji alanlarında yüzde 25'e düşüyor. Bu veriler kadınların bilim ile uğraşmayı bir kariyer olarak seçmediğini, bu alanda kariyer hedefleyenlerin de fen bilimleri ve mühendislikten çok sosyal ve beşeri bilimlere yöneldiğini gösteriyor. Oysa bizim bilim ve teknolojide daha çok kadına ihtiyacımız var. Bilim dünyası kız çocuklarının akıl ve yeteneğinden mahrum kalmamalı. Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanında güçlenmesi olmazsa olmazdır. Kız çocuklarını bilime yönlendirmek için rol modelleri ve birbirlerinden destek görmeleri önemli. Kız çocukları okullu olsun, laboratuvarları doldursun diye çalışmalıyız. Bunun için onların her birini desteklemek ve güçlenmelerini sağlamak elbette çok değerli."

Kız çocuklarının birbirlerini destekleyip, birlikte güçlendikleri zaman bambaşka sonuçlar ortaya çıktığını belirten Sabancı, kız kardeş dayanışmasının domino etkisi yarattığını ifade etti.

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek verdikleri Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi ile kız kardeş dayanışmasının sonuçlarını bir kez daha gördüklerini bildirdi.

Bu proje ile Mardinli kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında güçlenmelerine ve toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmalarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Sabancı, "Öğrenciler, laboratuvara girdi, deneyler yaptı, öğrendiklerini kız kardeşleriyle paylaştı ve bu alanda bir meslek seçmenin hayalini kurmaya başladı. NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya gelerek bilim alanında kariyer yapmayı konuştu. Artık hepsi yapabileceklerine inanıyor. Biz de onların yapabileceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki kız kardeşler inanırsa dünyanın en güçlü iş insanlarından biri de olabilir, NASA'nın en büyük projelerini de yönetebilir, hatta geleceğin NASA'sını Türkiye'de kurabilir." değerlendirmelerini yaptı.





- Sabancı Vakfı'nın kız çocuklarına yönelik çalışmaları





Verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı, 44 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor.

2006'da kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Ortak Programına destek veren Vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek, yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan Vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi'nin yürüttüğü Mor Sertifika Programını destekliyor.

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.