"100. Yılında 1919" sempozyumu

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) iş birliğiyle "100. Yılında 1919" konulu sempozyum düzenlendi.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu'nda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nce ortaklaşa "100. Yılında 1919" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Üç üniversiteden akademisyenlerin katıldığı sempozyumda birliktelik vurgusu yapıldı.

Sempozyumda konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 1919'lu yıllarda yaşanan küresel yaklaşıma işaret ederek, 1919 tarihinin Türk halkı için sömürgeci zihniyete "dur" anlamını taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. İbiş, "1919, 5 milyondan fazla Türk'ün katledildiği ve bu katliama 'dur' denilen yıl demektir. 1919 umutsuzların umududur. 1919 Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Müslüman veya Müslüman olmayan fark etmeksizin, bu toprakları vatan bilen insanların birlikte mücadele ettiği, saldırganlara karşı herkesin birlikte 'dur' dediği ve güç birliği sergilediği yıldır. 1919'daki birliktelik, mücadele ve anlayış bizlerin ortak değerleridir. Çalışıp üreteceğiz, bu hepimizin vazifesi. Bu sempozyum, 1919'daki gibi ayrıştırmadan birlikte çalışmanın, mücadelenin, tarihten gelen güç birliğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Prof. Dr. İbiş, sempozyumun birlik ve beraberliği daha zenginleştirecek öncü bir adım olduğunu belirtti.

- "Her üniversite ile güç birliğine açığız"



Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Ertan da 1919'daki tarihi birlikteliği anımsatarak, "1919'daki güç birliği, şimdi akademik olarak 3 üniversitenin katılımıyla yaşanmaktadır. Her üniversite ile bu anlamda Milli Mücadele'deki gibi güç birliğine açığız." dedi.



Sempozyumda, 1919'da Türk-Yunan-İtalyan ilişkileri ekseninde Rodos ve 12 ada, 1919'da dünyada rejimler ve sistemler, Bandırma Vapuru yolcularının gözünden Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi, 1919 sonrası Sovyet yönetimi ve Orta Asya Türk halkları, 1919'un düşünce dünyası, 1919'da Amerika'da toplum ve kültür konuları ele alındı.

