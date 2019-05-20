100 yıl önceki mitingi canlandırdılar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 25 Mayıs 1919'da milli mücadele ruhunun oluşması amacıyla yapılan miting öğrenciler tarafından aynı yerde canlandırıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, 25 Mayıs 1919'da Çadırcızade Ali Bey öncülüğünde Redd-i İlhak Reis-i Faik Bey, Sivas Müftüsü Abdul Rauf Efendi ve Kadınlar Cemiyeti Başkanı Melek Reşit Hanım tarafından tarihi Anıt Çeşme önünde yapılan mitingi canlandırdı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, gösteride görev alan öğrencileri tebrik etti.

Yöresel kıyafet giyen öğrencilerin sunduğu gösterinin kendilerini tarihi bir yolculuğa çıkarttığını belirten Partal, "Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimiz milli mücadele ruhunun oluşması ve yerel tarih bilincine duyarlılığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenledi. Bir asır önce ilçemizde yapılan bu mitingin canlandırılmasında rol alan ekibimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.