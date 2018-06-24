100 yaşında oyunu kullandı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN -DUYGU YENER - Yaşlılığa bağlı yürümediği için yatağa bağımlı olan 100 yaşındaki Fatma Emiralioğlu, seyyar görevlilerce evine götürülen seyyar sandıkta oyunu kullanarak, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu tespit edilen 17 bin 258 seçmen, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "seyyar sandık" uygulamasıyla oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullananlardan biri de 1918 doğumlu 100 yaşındaki Fatma Emiralioğlu oldu.

Emiralioğlu'nun oy kullanabilmesi için, kızı Gülten Evinç ile yaşadıkları evlerine, Seyyar Sandık Kurulları tarafından seyyar oy kabini getirildi.

Yatağa bağımlı seçmen Emiralioğlu'nun evinde gizlilik temin edilerek kabin oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirildi. Görevlilerin gözetiminde kızı Evinç'in desteğiyle oyunu kullanan ve imza kısmına parmak basan Emiralioğlu, oyunu kullandıktan sonra "Hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Kızı Evinç de annesinin 3 ay önce çok daha iyi olduğunu ancak bir süre önce yaşlılığa bağlı yürümekte sıkıntı yaşadığını belirterek, seyyar sandık uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Evinç, "Uygulamadan memnunuz çünkü annem kendinin değerli olduğunu bir kez daha hissetti." dedi.

- "16 yıldır oy kullanamıyor"

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Hüsne Oğuz'un evine de seyyar sandık götürüldü.

Eşinin 16 yıldır oy kullanamadığını ifade eden Ali Haydar Oğuz, "Tansiyonu nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yataktan çıkamıyor, konuşamıyor. Evde bir yardımcımızla birlikte eşime destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sandık görevlileri, Hüsne Oğuz'un yakınlarının da desteğiyle oy kullanamaması üzerine sağlığının yerinde olmadığına ilişkin tutanak tuttu.

Seyyar sandık görevlileri, belirlenen adreslerden bazılarını da yerinde bulamadı. Dikmen'de yaşayan Mehmet Gül de tedavisi için hastaneye gittiği için oyunu kullanamadı.







