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100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacağını açıkladı.
Genel 12.12.2019, 17:23
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.
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