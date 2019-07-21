10 yıllık Kırgızistan hayali için 5 bin 747 kilometre pedal çevirdi

BİŞKEK (AA) - Beden Eğitimi öğretmeni 35 yaşındaki Mustafa Aksoy, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Too Meydanı'nda buluştuğu AA muhabirine, "Tanrı Dağlarına Yolculuk" adını verdiği, bisikletle İstanbul'dan Kırgızistan'a gitme hayalini anlattı.

Gaziantep'te dünyaya geldiğini, Kuşadası'nda büyüdüğünü ve Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünden mezun olduğunu belirten Aksoy, 10 yıl önce Türkiye Türklerinin ilk ana yurdu olan Orta Asya'nın tarihi, doğası ve bu coğrafyadaki insanların yaşamlarına merak duyması nedeniyle Kırgızistan'a bisikletle ulaşmayı hayal etmeye başladığını anlattı.

Çocukluktan beri bisiklet tutkusu olduğunu ifade eden Aksoy, "Her çocuk gibi ben de bisiklet üstünde büyüdüm. Her yetişkin gibi bisikleti bırakmadım. Gündelik hayatta da bisikleti ulaşım aracı olarak görüyorum. Haliyle bunu antrenman amaçlı da kullanıyorum." dedi.

"Bu topraklara bisikletle yolculuk yapmayı hayal ettim"

İş ve sosyal hayatı, ekonomik durumu gibi nedenlerden dolayı hayalini gerçekleştirebilmek için yeterince uğraşamadığını dile getiren Aksoy, şunları söyledi:

"Hayalimin somutlaşmasının ardından yolculuğa çıkmak için 8 ay hazırlık yaptım. Üzerinden geçeceğim ülkelerin para birimlerini, sosyal yaşamını ve diğer hususlarını araştırdım. Yolculuğumu kilometre kilometre olarak hesapladım. Yolculuğumu tamamlamak için kendi performansıma göre 100 gün hedef koydum ve buna göre strateji belirledim."

Aksoy, yolculuğunu, günde ortalama 85 kilometre katederek 80 günde tamamladığını dile getirdi. Yolculuk sırasında kendisini iyi hissettiği zamanlarda biraz daha hızlı sürdüğünü vurgulayan Aksoy, "Bu da bana gün kazandırdı. Dolayısıyla planladığımdan 20 gün erken geldim. Günde ortalama 85 kilometre katettim. Toplam 5 bin 747 kilometre katettim. 35 bin metreden çok eğim tırmandım. Bu da ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.Bisikletiyle 5 ülkeyi geçti

Aksoy, Türkiye'den başladığı yolculuğu boyunca Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan geçtiğini anlattı.

Geçtiği ülkelerde kendisini yabancı hissetmediğini vurgulayan Aksoy, "Türk cumhuriyetlerinde açıkçası kendimi hep evimde gibi hissettim. Türkiye'deki yaşantıdan çok farklı değil. Bazen birebir aynı. Düşünceler birbirlerine çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Yolculuk sırasında yaklaşık 3 kilogram verdiğini de söyleyen Aksoy, "Ana yurttan ata yurduna bisikletle gelmeyi 10 yıl boyunca hayal ettim. Hayalimi 5 bin 747 kilometre yol katederek gerçekleştirdim." diye konuştu.

Yeni projesi Han Tengri'ye tırmanmak

Aksoy, yeni projesinin Bişkek'ten Issık Göl bölgesindeki Karakol şehrine gitmek ve orada deniz seviyesinden 7 bin metre yükseklikte olan Tanrı Dağı'nın Han Tengri (Göklerin efendisi) buzuluna tırmanmak olduğunu anlattı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aksoy, Bişkek'in önemli yerlerini ziyaret etmesinin ardından Karakol şehrine doğru yola koyuldu.