10 yaşındaki öğrenci 96 sayfalık kitap yazdı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde eğitim gören 10 yaşındaki Eylül Ece Akdağ, "Ece’nin Kaleminden" adlı kitap yazdı.

İlçedeki Kızılcahamam Çağatay İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan ve ana sınıfına giderken okuma ve yazmayı öğrendiği belirtilen Eylül Ece Akdağ (10), bir süre önce öykü ve masal denemeleri yaptı.

Bu denemeler sonrası kitap yazmaya karar veren Akdağ, ailesinin de desteğiyle "Ece’nin Kaleminden" adlı 96 sayfalık kitap kaleme aldı.

Akdağ'ın okuma yazmaya dikkati çekmek için kaleme aldığı kitabın öykü, masal, gezi ve düşünce yazılarından oluştuğu belirtildi.

İlçede ayın, ya da yılın en çok kitap okuyanları yarışmalarında derece elde eden Akdağ'ın şiir okuma ve resim yarışmalarda da ödüller aldığı kaydedildi.

Eylül Ece'nin eğitim gördüğü okulun müdürü Metehan Gülşen ve Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve sınıf öğretmeni Mustafa Ünal da küçük öğrenci ile ailesini, okuma yazmaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik etti.