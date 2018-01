SİVAS (AA) - Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal, mesajında, fedakarca çalışan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 57. yıl dönümünün kutladığını belirtti.

Gazetecilerin, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktardığını belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşları ve çalışanları kişilerin, esnaf ve sanatkarımızın her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan tanıyarak bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmaktadırlar. Gazetecilik mesleği, büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren yazılı, görsel ve işitsel medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil de Sivas basınının, kentin ülke ve dünya gündemine taşınmasında önemli bir yapı taşı olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin, objektif ve doğru haber yapmasının demokrasi açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Demirgil, şunları ifade etti:

"Doğru, güvenilir, objektif ve ilkeli habercilik anlayışı ile dikkat çeken ilimiz basınının, teknolojik gelişmeler ışığında sürekli kendisini iyileştirerek, her zaman daha kaliteli hizmet sunma yönünde yarış halinde olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarımızda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunar, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diler, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım."

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ise mesajında, gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığını belirtti.

Gazetecilerin olaylar karşısında toplumu bilgilendirirken bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Basın mensupları, görevlerini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı olmalı ve meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde kamuoyunun aydınlatılması, vatandaşlarımızla kamu kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanması konularında önemli katkıları bulunan basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum."