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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.Bir lokantada düzenlenen programda konuşan Dağdelen, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü'nü...

09 Ocak 2018 Salı 12:17
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Bir lokantada düzenlenen programda konuşan Dağdelen, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü'nü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Dağdelen, "Gazetecilik mesleği toplumun gözü, kulağıdır. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır. AK Parti olarak her zaman yanınızdayız. Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, basınımız çok önemli bir yer almıştır. Bütün gazetecilerimizin günü kutlu olsun." diye konuştu.


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10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüAK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh DağdelenKırıkkale
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