KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kösedağ, mesajında, medya sektöründe görev yapanların her geçen gün daha da çetin bir yaşam savaşı verdiğini belirtti.

Medya sektöründe yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini aktaran Kösedağ, şunları kaydetti:

"10 Ocak, 1961 yılında gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği gündür. Bu gün, Çalışan Gazeteciler Günü ya da bayramı olarak anılıyor. 57 yıl sonra bugün, basın yayın yaşamına baktığımızda, bu sektörde çalışanların ekonomik ve sosyal hakları kullanılamaz haldedir. İçler acısı durumdadır. 12 Eylül düzeniyle birlikte gazetecilerin, yayıncıların toplu sözleşme düzeni kullanılamaz hale getirilmiş, sendikal hareket işlevsiz duruma sokulmuştur. Basındaki işsizlik ve düşük ücretle çalışma rekor düzeydedir. İletişim fakültelerinin mezunları çaresiz, yarınsız durumdadır. Her geçen gün işsizler ordusuna yenileri eklenmektedir. En önemlisi sektör giderek can çekişir hale gelmiştir. Kısa sürede yeni düzenlemeler yapılmadığı takdirde bir yıl sonra bugünü arar hale geleceğiz."

