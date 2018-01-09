SİVAS (AA) - Basın İlan Kurumu Sivas Müdürü Sabri Karakaya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Tesviyeciler Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, gazeteciliğin vatandaşların doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın arttırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevi olduğunu vurguladı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nün 57. yılının kutlandığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımızın düzenli bir mesaisi olmadan, halkımızı ve kamuoyunu bilinçlendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."

- Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu

Hastaoğlu ise mesajında, Sivas'ta gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün bir hizmet anlayışıyla fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yaptığını belirtti.

Hastaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolü çok büyüktür. Kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenen gazeteciler, toplumun gözüdür, kulağıdır. Bu işe emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."



- Tesviyeciler Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil

Demirgil de mesajında, basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesinde, aydınlatılmasında ve tarafsız haber almasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Gazetecilerin mesai gözetmeksizin fedakarca çalıştığını aktaran, "Bu yüzden basın emekçiliği mesleği, özü itibariyle zor fakat özel niteliklere sahip, çağımızın saygın mesleklerinden biridir. İş bu sebeple Gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm değerli basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.