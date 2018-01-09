Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

SİVAS (AA) - Basın İlan Kurumu Sivas Müdürü Sabri Karakaya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Tesviyeciler Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla...

09 Ocak 2018 Salı 11:52
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
banner230

SİVAS (AA) - Basın İlan Kurumu Sivas Müdürü Sabri Karakaya, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Sivas Tesviyeciler Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, gazeteciliğin vatandaşların doğru zamanda, doğru bilgiye ulaşması ve toplumsal farkındalığın arttırılması yolunda çok önemli bir kamusal görevi olduğunu vurguladı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nün 57. yılının kutlandığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımızın düzenli bir mesaisi olmadan, halkımızı ve kamuoyunu bilinçlendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."

- Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu

Hastaoğlu ise mesajında, Sivas'ta gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün bir hizmet anlayışıyla fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yaptığını belirtti.

Hastaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolü çok büyüktür. Kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenen gazeteciler, toplumun gözüdür, kulağıdır. Bu işe emek ve gönül veren tüm değerli basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."

- Tesviyeciler Ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil

Demirgil de mesajında, basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesinde, aydınlatılmasında ve tarafsız haber almasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Gazetecilerin mesai gözetmeksizin fedakarca çalıştığını aktaran, "Bu yüzden basın emekçiliği mesleği, özü itibariyle zor fakat özel niteliklere sahip, çağımızın saygın mesleklerinden biridir. İş bu sebeple Gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm değerli basın mensupların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim