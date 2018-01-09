KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tamer, mesajında, Türkiye'de gazete ve gazeteciliğin 19. yüzyılda ortaya çıktığını söyledi.

Gazetecilerin, hayatın birçok alanında, bilgiye ulaşıp sunduklarını belirten Tamer, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde, görsel, işitsel ve yazılı basın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsallaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Özveriyle görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, 2018 yılında daha güzel şartlarda çalışmalarını umut ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'basın milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle toplumun haber alma ihtiyacını zor şartlarda fedakarca karşılayan, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunan gazeteciler, ülkemizin ve şehirlerin sorunlarını gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına da yardımcı olmaktadır."



- AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis



AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, mesajında, kamuoyunu meslek ilkeleri çerçevesinde, doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazetecilerin, çağdaş yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu anlattı.

Vatandaşların haber alma hakkını sağlayan medya çalışanlarının çok zor şartlar altında fedakarca mesleklerini icra ettiklerini hatırlatan Nergis, şöyle devam etti:

"Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, çok yönlü bir misyonu içermektedir. Medya, toplumsal bilincin artırılması, güçlendirilmesi, kamu yararının her zaman ön planda tutulması ve farklı seslerin topluma duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, yerel gazete ile ulusal ajans temsilcilerinin ve tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."



- AK Parti Kayseri Milletvekili Dedeoğlu



AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, mesajında, gazetecilik görevinin ilkeli ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesiyle, kamuoyunun haber alma hakkının doğrudan ilişkili olduğunu aktarıp, şunları kaydetti:

"Bu büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek hususunda özveriyle görev yapan muhabir ve gazetecilerimizin, bu özel günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek ve teşekkürlerimizi belirtmek istedik. Kamuda hizmet üreten birimlerin vatandaşa açılan penceresi olan basının, günümüz dünyasındaki önemini gözardı etmek mümkün değildir. Kamuoyu ile kamu arasındaki köprünün kurulup sağlamlaştırılmasını sağlayan, hizmet birimlerinin, halk tarafından talep edilen hizmetleri sunmasında itici güç olan, yapılan çalışmaların her aşamasını takip ederek, gerçek ve geniş bir kabulün oluşmasına yardımcı olan basın mensuplarının, işlevi tartışılmazdır."











