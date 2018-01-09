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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Turpçu, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.Doğru haber...

09 Ocak 2018 Salı 10:59
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turpçu, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeyen, zamana karşı stres altında işlerini icra eden, düzenli mesai olmadan doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret içerisinde olan gazetecilerin, kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirten Turpçu, şunları kaydetti:

"Bizler Anadolu’nun rengini, kokusunu, tadını sayfalarımıza, ekranlarımıza oradan da gönüllere aktaran, ülkemiz ve şehrimiz ile ilgili iyiliklerin yanında olup, kötülüklerin karşısında olan basın mensupları olarak, çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bir aşk mesleği olan gazeteciliğin zorluklarıyla birlikte ekonomik ve sosyal imkanlara bir an önce kavuşmasını bekliyoruz. 2017 yılı içinde Bakanlar Kurulu resmi ilan fiyat tarifesini onaylayıp yayımlamamıştır. 2018’de bu konunun acilen çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. İnternet yasasının bir an önce çıkarılması ve bu konudaki belirsizliğin kaldırılmasını bekliyoruz. Hazine, KOSGEB, İŞKUR ve Kalkınma Ajansı’nın Anadolu’da yayın yapan gazete, televizyon ve radyolara destek paketi hazırlamalarını bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüKırşehir Gazeticiler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu
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