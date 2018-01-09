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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

- Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, mesaj yayımladı

09 Ocak 2018 Salı 23:11
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, gazetecilerin birçok zorluğa göğüs gererek gecesini gündüzüne katıp, yaz-kış, sıcak-soğuk demeden canla başla çalışarak yazdıkları haberlerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağladığını, toplumu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini belirtti.

Gazeteciliğin, günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğine işaret eden Otyakmaz, mesajında, "Başta Sivasımız olmak üzere tüm ülkemizde görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarı, huzur ve mutlu bir meslek hayatı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüFutbolMesajSivasspor Kulübü Başkanı Mecnun OtyakmazSÜPER LİGSÜPERLİG
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