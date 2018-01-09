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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye başkanı Murat Özaltun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Özaltun, mesajında, gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.Basının, toplumun aydınlanmasında ve...

09 Ocak 2018 Salı 10:40
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KONYA (AA) - Beyşehir Belediye başkanı Murat Özaltun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özaltun, mesajında, gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

Basının, toplumun aydınlanmasında ve gerçeklerin öğrenilmesinde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Özaltun şunları kaydetti:

"Gazetecilik, kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi akışını sağlayan saygın mesleklerden birisidir. Demokrasinin olmazsa olmaz olgularından birisi olan basın, aynı zamanda kamu menfaatlerini de göz önünde bulundurarak görevini yerine getirmektedir. Kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak, demokrasinin korunması için önemli bir görev de üstlenmektedirler. Gazetecilerimiz, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, görevlerini tarafsız, objektif ve basın ahlak kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler" GünüBeyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
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