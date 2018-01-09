YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yurtnaç, mesajında, gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961’de yürürlüğe girmesiyle, her yıl 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı.

Basının, toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda etkinliğinin her geçen gün arttığını aktaran Yurtnaç, mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteci, basın ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve objektif haber anlayışıyla, vatandaşın doğru, eksiksiz haber alma hakkını kullanmasına aracılık etmekte ve her şartta toplum yararını gözetme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Toplumsal değerlere kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacı için fedakarca çalışan basın mensupları, insana ve topluma hizmet etmenin aşkıyla çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarını saygıyla selamlıyorum."