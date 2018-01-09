YOZGAT (AA) - Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (YGC) ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Osman Hakan Kiracı, Türk basınında çalışan gazeteciler için bir milat olan 10 Ocak'ın medya işverenlerinin değil, medya organlarında fikir işçisi statüsünde görev yapan gazetecilerin özel günü olduğunu belirtti.

Kiracı, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Açıklamasında gazetcilerin ekonomik şartlarından da bahseden Kiracı, şunları kaydetti:

"Bundan 57 yıl önce dönemin hükümeti 10 Ocak 1961 tarihinde basın sektöründe fikir işçisi statüsünde çalışan gazetecilerin özlük haklarına önemli kazanımlar sağlamak amacıyla 212 sayılı yasayı uygulamaya koydu. Öncelikle basın çalışanlarını ekonomik yönden rahatlatan 212 sayılı yasa,Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın örgütleri tarafından çalışan gazeteciler için 'Bayram' olarak kabul edildi. Ancak 212 sayılı yasa, gazete patronlarını oldukça tedirgin etmişti.Bu nedenle Babıali’deki 9 ulusal gazetenin işvereni 212 sayılı yasayı protesto amacıyla gazetelerini 3 gün süreyle çıkarmama kararı aldılar. Ardından Babıali’deki tüm gazete çalışanları da Türk okurlarını gazetesiz bırakmamak ve patronların kararına reaksiyon göstermek için Türkiye gazeteciler sendikası çatısı altında bir araya gelip kenetlendiler ve 3 gün süreyle 'basın' adlı bir gazete yayınladılar. Gazete çalışanları bu tarihi ortak eylemleriyle gazete patronlarının direnişini kırdılar ve 212 sayılı yasaya da böylelikle işlerlik kazandırmış oldular. Eylemin sonunda da 10 Ocak günü geleneksel 'Çalışan gazeteciler bayramı' olarak ilan edildi. Daha sonra 10 Ocak tarihi, Türk basın dünyasında 'bayram' olmaktan çıkarılarak 'Çalışan gazeteciler günü' olarak anılmaya başlandı."