SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınsoy, mesajında, dünya üzerindeki demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan birinin ve en güçlü kamuoyu aracının, meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının varlığı olduğunu belirtti.

21. yüzyılın hızla değişen dünyasından kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru ve tarafsız haber verilmesi, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değer ve ilkelerle toplumun problemlerine yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşılmasının önem arz ettiğini aktaran Altınsoy, mesajında şunları kaydetti:

"Böylesi hassas bir görevi, her türlü şartlarda, gecesi gündüzü demeden ve mesai mefhumu gözetmeden, canları pahasına layıkıyla yerine götüren ve yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulmasında bize her daim destek olan gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile başta Sivaslı hemşerimiz İsmail Güneş ve Adem Yavuz olmak üzere görev uğruna şehit düşen, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarına sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."