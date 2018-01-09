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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Şeker, mesajında basının, demokrasinin vazgeçilmez en temel unsurlarından birisi olduğunu belirtti. Tarafsız, özgür,...

09 Ocak 2018 Salı 17:32
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında basının, demokrasinin vazgeçilmez en temel unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımız demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından biri olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmekte, sağlıklı kamuoyu oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok önemli katkı sunmaktadırlar. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın mensuplarımız, insanlara haber ve bilgi akışını sağlayarak toplumu aydınlatmakla birlikte aynı zamanda halkımızın da talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görevi ifa etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker
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