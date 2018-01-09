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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Siyasi hayatım boyunca, şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum" - "Gazetecilik sadece haber aktarmak değil, aynı zamanda yorum yapmaktır fakat maalesef fikir özgürlüğü konusundaki hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezenformasyon yaparak manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor"

09 Ocak 2018 Salı 17:11
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi hayatım boyunca, şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumun, kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmenin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkenin her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanlara ulaştırmasını sağlamanın demokrasinin gereği olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplumun ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkün olacağına işaret etti.

- "Gazetecilik sadece haber aktarmak değil"

Türkiye'nin, basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Siyasi hayatım boyunca, şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum. Gazetecilik sadece haber aktarmak değil, aynı zamanda yorum yapmaktır fakat maalesef fikir özgürlüğü konusundaki hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezenformasyon yaparak manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor.

Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından, onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir. İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar tefrik edildikçe medya kuruluşlarımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asli fonksiyonlarını icra edecek, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır."

Erdoğan, çalışan gazetecilerin rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmalarının en büyük dileği olduğunu belirterek, bu düşüncelerle, medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve başarılar diledi.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüCumhurbaşkanı ErdoğanMesaj
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