ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, basın mensuplarının demokrasinin mihenk taşını oluştururken güçlerini doğru yayıncılıkla ülke menfaatlerini gözeterek kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Karacan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basın mensuplarının hızla ilerleyen teknolojiyle ve bunun getirdiği rekabet anlayışıyla toplumu dünya çapında bilgilendirme ve olaylardan haberdar olma görevini ilkeli, tarafsız ve doğru yayıncılık anlayışıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Gazetecilerin Türkiye ve dünya siyasetinde çok önemli bir görevi ifa ettiğini aktaran Karacan, şunları kaydetti:

"Yaptıkları çalışmalarla gazetecilerimiz toplumun çeşitli konular üzerinde duyarlı olmasını sağlarken, bazen de maalesef yapılan yanlış haberlerle toplumu kaosa kadar sürükleyebilen bir güce sahiptirler. İşte bu yüzden basın mensuplarımızın demokrasinin mihenk taşını oluştururken gücünü doğru yayıncılıkla ülke menfaatlerini gözeterek kullanmaları gerekmektedir. Bu vesileyle gelişmiş toplumların itici gücü, her yönüyle aydınlatıcı ve yol gösterici basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım."