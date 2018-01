KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler, Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yanık, mesajında, toplumu bilgilendirme adına her zaman ve her alanda büyük bir özveriyle çalışan meslektaşlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleği olduğunu hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi yerine getiren basının, bu görevi yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında basın mensubu arkadaşlarımın gösterdiği duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Her zaman ve her yerde büyük bir özveri ile çalışan değerli basın çalışanlarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Basın, yayın kuruluşlarında çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."