KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Haktankaçmaz, Kırıkkale Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin fedakarlık isteyen önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Ayrıcalıklı bir konumda, herkesin kendi işini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olan bir ilde çalıştıklarını dile getiren Haktankaçmaz, şöyle konuştu:

"Kırıkkale menfaatini ön planda tutmak amacıyla özverili şekilde yapma amacında muhabirlerimiz çaba ve gayret gösteriyor. Gazetecilik vakti ve saati olmayan, soğuğu, kışı olmayan, fedakarlık ve aşk ile yapılan bir meslektir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. İnşallah daha huzur ve mutlu günlerde birlikte bu günleri kutlarız. Özverili çalışmalarınız bizler için heyecan vesilesi oluyor. Yaptığınız haberlerde eksikliklerimizi ve güzelliklerimizi görüyoruz. Bizim için yaptığınız iş çok önemli. Olumlu ortamın oluşmasındaki katkılarından sizlere çok teşekkür ediyorum."