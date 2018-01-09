Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Pekmez, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini...

09 Ocak 2018 Salı 15:35
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu belirti.

Bu yönüyle kamusal görev yapan basının, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu aktaran Pekmez, şunları kaydetti:

"İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir."

Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazetecilerin, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesinin günümüzde daha da önem kazandığını kaydeden Pekmez, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, başarı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Valisi Aykut Pekmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim