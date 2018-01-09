AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Pekmez, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu belirti.

Bu yönüyle kamusal görev yapan basının, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu aktaran Pekmez, şunları kaydetti:

"İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir."

Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazetecilerin, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesinin günümüzde daha da önem kazandığını kaydeden Pekmez, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, başarı diledi.