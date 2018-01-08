SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, basının temelini teşkil eden gazeteciliğin müstesna bir meslek olduğunu belirtti.

Yaşanan teknolojik gelişmelerle bilgi kirliliğinin sorun teşkil ettiğini vurgulayan Gül, "Bu nedenle basın mensuplarının meslek etiğini her şeyin üzerinde tutarak kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışı içinde olmaları gerekmektedir. Şehirlerin dışarıya açılan penceresi özelliği olan Sivas’ımızda geleceğe atılacak tüm güzel adımlarda, basınımızın da emeği bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Gül, basının faaliyet gösterdiği bölgenin sesi, bölge insanının gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel faaliyetlerin yanı sıra sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde her alanda güçlenmesinde çok değerli katkıları bulunmaktadır. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koymuş ve cesaretle olayların aydınlanmasına yardımcı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir gayretle çalışan ve görevlerini fedakarca yerine getiren basın mensuplarımızın Sivas’ımıza hizmetlerinde dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimiz gazetecilerinden Adem Yavuz, İsmail Güneş ve Nazım Düz başta olmak üzere görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarını rahmetle anıyorum."

