KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentürk, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ihtiyacını karşılamak için emek sarf eden gazetecilerin, toplumsal sorumluluğu yüksek, zor ama saygın bir mesleği icra ettiklerini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Günümüzde bazı basın mensuplarının dünya kamuoyunu emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda yanlış bilgilendirdiğine şahit oluyoruz. Millet olarak basın mensuplarından beklentimiz, milli ve manevi birlik ruhuyla hareket ederek, mazlumların sesine kulak tıkayan ve insani değerleri görmezden gelen yanlı basının aksine olayları doğru ve tarafsız olarak kamuoyuna yansıtmak olmalıdır. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de basınımızın kendini yenilediğini, kadrosunu ve kalitesini arttırarak büyüdüğünü görmek ilimiz için büyük bir kazanımdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm zorluklarına rağmen mesleğini fedakarca yürütmeye çalışan basın mensuplarımıza başarılar diliyorum."