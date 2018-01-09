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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Öztürk, mesajında, halkın süratli, tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesinin, çağdaş...

09 Ocak 2018 Salı 15:25
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, halkın süratli, tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akışıyla bilgilendirilmesinin, çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarından olduğunu belirtti.

Habere ve bilgi kaynağına hızlıca ulaşma, elde ettiği bilgi ve haberleri kamuoyuna, okurlara ya da izleyicilere tarafsızca sunma işini üstlenen medya çalışanlarının, farkındalık, kamuoyu ve gündem oluşturabilme yönleriyle de çok önemli bir mesleğin uygulayıcıları olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Medya çalışanlarımızın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki çabaları takdire şayandır. Şüphesiz bu zorlu görevi yerine getirirken, maddi manevi birçok güçlükle karşılaşmakta, mesai kavramından uzak bu mesleği büyük özveri ve emek sarf ederek yürütmektedirler. Böylesine zor ve meşakkatli bir mesleğin mensubu olan yazılı ve görsel medya mensuplarımızın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmetle yad ediyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık ve afiyetler diliyorum."

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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